السفارة الروسية لدى الخرطوم تتخذ إجراءات أمنية مشددة في ظل الأوضاع في المدينة
AP
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أعلنت السفارة الروسية لدى الخرطوم عن اتخاذها كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن البعثة الدبلوماسية الروسية، على خلفية الاحتجاجات والأوضاع المضطربة في الخرطوم.
وأشارت في بيان صادر عنها إلى أن "هناك احتجاجات، وحسب مصادر مختلفة، فإن هناك من لقوا حتفهم خلال المظاهرات.. ولم تسقط ضحايا بين المواطنين الروس".
وأضافت: "البعثة الدبلوماسية الروسية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن موظفيها وسلامتهم".
ويواصل المتظاهرون المناهضون للانقلاب العسكري في السودان احتجاجاتهم، بإغلاق بعض الطرق الرئيسية وإعلان العصيان المدني، غداة يوم دام من المواجهات أسفر عن 7 قتلى وعشرات المصابين.
المصدر: RT
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