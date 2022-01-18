المستشارة الخاصة للرئاسة السورية: روسيا قدمت أقصى ما يمكن تقديمه لسوريا أثناء الحرب
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قالت لونا الشبل المستشارة الخاصة لللرئاسة السورية إن روسيا قدمت أقصى ما يمكن أن تقدمه لسوريا أثناء الحرب، وفي المجال الاقتصادي.
وقالت الشبل في حوار مع قناة RT إن الدولة السورية طلبت أقصى ما تريد، وإن "موسكو قدمت ولا تزال تقدم أقصى ما تستطيع"، سواء أثناء الحرب أو في الوضع الاقتصادي.
ووصفت الشبل الدور الروسي بأنه "كان فاعلا في تخفيف المعاناة عن الشعب السوري" وأشارت إلى أن الحصار المفروض على سوريا يعد حربا، وقالت إن الدولة السورية استطاعت كسر الحصار المفروض عليها بطرق مختلفة "ولن أفصح بأي طريقة كسرنا هذا الحصار".
المصدر: RT
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