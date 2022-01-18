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نائب وزير الخارجية الروسي يلتقي المستشارة الأممية للشأن الليبي

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نائب وزير الخارجية الروسي يلتقي المستشارة الأممية للشأن الليبي
Sputnik Globallookpress + Sputnik
سيرغي فيرشينين وستيفاني ويليامز
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استقبل سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز.

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وجاء في بيان صحفي صدر عن الخارجية الروسية أن اللقاء جرى خلاله "تبادل مفصل لوجهات النظر حول الوضع العسكري والسياسي الراهن في ليبيا في ضوء تأجيل موعد الانتخابات العامة.

وأشار البيان إلى أنه "تم التأكيد على أهمية الدور التنسيقي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الدفع بالتسوية الليبية بعيدا عن أي تدخل خارجي في شؤون البلاد، "ضمن إطار عملية شاملة تقتضي مشاركة القوى السياسية الرئيسية في البلاد".

وورد في البيان: "تمت الإشارة من جانبنا إلى ضرورة الاحترام الكامل للعملية السياسية الشاملة التي يقودها وينفذها الليبيون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة تماشيا مع تفويض مجلس الأمن"، مع الإشارة إلى "عدم قبول فرض حلول جاهزة خارجية على الليبيين".

كما بحث فيرشينين وويليامز "الجوانب المختلفة من نشاطات البعثة، بما فيها في سياق النظر المرتقب في تمديد تفويضها من مجلس الأمن الدولي".

المصدر: وزارة الخارجية الروسية

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