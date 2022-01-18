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مسؤول سعودي يحسم الجدل حول تخصيص تأشيرات عمرة للمصريين

أخبار العالم العربي

مسؤول سعودي يحسم الجدل حول تخصيص تأشيرات عمرة للمصريين
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أوضح مستشار اللجنة الوطنية السعودية للحج والعمرة الشيخ سعد بن جميل القرشي، حقيقة ما يشاع عن تخصيص المملكة 250 ألف تأشيرة عمرة للمصريين للموسم الحالي في ظل جائحة كورونا.

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وقال القرشي إن الحديث عن تخصيص المملكة لمصر عددا معينا من تأشيرات العمرة "خطأ وغير صحيح".

وأشار إلى أن العودة للتباعد الاجتماعي من جديد في المملكة لن تؤثر على رحلات العمرة، كون التباعد الاجتماعي حاليا يهدف إلى أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

المصدر: مصراوي

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