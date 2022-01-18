هزة أرضية بقوة 4,7 درجة في إقليم العيون المغربي

أعلن المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4,7 درجة على سلم ريختر اليوم الثلاثاء، بعرض ساحل إقليم العيون.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم العيون، وقعت على الساعة الثانية و45 دقيقة و22 ثانية وفق توقيت غرينيتش.

وسجلت هذه الهزة على عمق 10 كيلومترات، عند التقاء خط العرض 27.325 درجة شمالا، وخط الطول 14.080 درجة غربا.

المصدر: "هسبريس"