وزير الري المصري: ننفذ العديد من المشروعات الكبرى لمواجهة التحديات المائية

لفت محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري إلى أن الدولة المصرية تنفذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، لمواجهة التحديات المائية.

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وأوضح أنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في محطتي بحر البقر والحمام، ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه، حيث ستصل عدد مرات التدوير إلى 5 مرات.

وأكد تحويل مياه الصرف الزراعى ذات الملوحة العالية من مشكلة، إلى فرصة للتنمية؛ لمواجهة الاحتياجات المتزايدة.

وتعاني مصر من أزمة كبيرة بسبب بناء سد النهضة الإثيوبي، وتسعى لحل أزمة المياه في البلاد.

ولم تسفر مفاوضات استمرت 9 سنوات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا عن أي اتفاق حتى الآن.

ويبلغ طول سد النهضة 1.8 كم وارتفاعه 145 مترا، وسيصبح أكبر سد كهرمائي في إفريقيا.

المصدر: الأهرام