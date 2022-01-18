سوريا.. تصفية قيادي في "داعش" واعتقال آخر

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" القضاء على قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي واعتقال آخر بعملية إنزال مشتركة لقوات التحالف الدولي و"قسد" بمنطقة الحوايج بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وكان عنصر التنظيم قد شارك في التخطيط للهجوم على سجن غويران بالحسكة في نوفمبر العام الماضي، حيث تمكنت قوات "قسد" من إفشال المخطط واعتقال عدد من الإرهابيين بمن فيهم متزعم الخلية محمد عبد العواد، وتفجير سيارتين مفخختين أعدتا للهجوم على السجن وإحداث ثغرات في البوابة الرئيسية له.

وأفادت "قسد" بأنهم عثروا أثناء تفتيش المنزل الذي كان يختبئ فيه حيث عثر على كمية من الأسلحة وحزام ناسف.

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وفي عملية أخرى، ألقت الوحدات الخاصة في "قوات سوريا الديمقراطية" القبض على متزعم محلي لتنظيم داعش في منطقة العلوة بريف الشدادي جنوبي الحسكة.

وكان المسلح ينشط في نقل الأسلحة إلى خلايا التنظيم واستقطاب أعضاء جدد إلى صفوفه، وللتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.

وأشارت "قسد" إلى أنها صادرت أسلحة ومعدات ووثائق كانت بحوزته.

المصدر: المركز الإعلامي لقوات "قسد"