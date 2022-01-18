لبنان.. مقتحم أحد المصارف يسلم نفسه بعد الحصول على أمواله

أوقفت القوى الأمنية في لبنان المواطن الذي احتجز العشرات من المراجعين والموظفين في "بنك بيروت والبلاد العربية" فرع جب جنين، بعد أن حصل على أمواله.

وأعلنت جمعية المودعين اللبنانيين أنه "بعد احتجاز أحد الأشخاص موظفي بنك BBAC فرج جب جنين لساعات كرهائن، وبعد التفاوض الذي حصل بينه وبين القوى الأمنية وإدارة البنك، استطاع الحصول على وديعته المحتجزة في البنك والبالغ قيمتها 50 ألف دولار أمريكي حيث سلمها لأحد افراد عائلته من ثم سلم نفسه للقوى الأمنية".

بعد احتجاز أحد الاشخاص موظفي بنك BBAC فرج جب جنين لساعات كرهائن، وبعد التفاوض الذي حصل بينه وبين القوى الأمنية وادارة البنك، إستطاع الحصول على وديعته المحتجزة في البنك والبالغ قيمتها ٥٠ الف دولار امريكي حيث سلمها لأحد افراد عائلته من ثم سلم نفسه للقوى الأمنية. — جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) January 18, 2022

وذكرت وسائل إعلامية لبنانية في وقت سابق أن المودع حضر من بلدة كفريا إلى المصرف، وطالب بسحب مبلغ 50 ألف دولار من حسابه، وحينما تم رفض طلبه قام بفتح حقيبة مليئة بالقنابل والمتفجرات، وصب مادة البنزين داخل المصرف وهدد بحرقه وتفجيره بمن فيه في حال عدم التجاوب وتسليمه أمواله.

مواطن يحتجز رهائن في بنك بيروت والبلاد العربية وبحوزته مسدس وبنزين pic.twitter.com/Dm3AnVb3ar — جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) January 18, 2022

المصدر: RT