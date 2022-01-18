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لبنان.. مقتحم أحد المصارف يسلم نفسه بعد الحصول على أمواله

أخبار العالم العربي

لبنان.. مقتحم أحد المصارف يسلم نفسه بعد الحصول على أمواله
الصورة من "تويتر"
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أوقفت القوى الأمنية في لبنان المواطن الذي احتجز العشرات من المراجعين والموظفين في "بنك بيروت والبلاد العربية" فرع جب جنين، بعد أن حصل على أمواله.

وأعلنت جمعية المودعين اللبنانيين أنه "بعد احتجاز أحد الأشخاص موظفي بنك BBAC فرج جب جنين لساعات كرهائن، وبعد التفاوض الذي حصل بينه وبين القوى الأمنية وإدارة البنك، استطاع الحصول على وديعته المحتجزة في البنك والبالغ قيمتها 50 ألف دولار أمريكي حيث سلمها لأحد افراد عائلته من ثم سلم نفسه للقوى الأمنية".

وذكرت وسائل إعلامية لبنانية في وقت سابق أن المودع حضر من بلدة كفريا إلى المصرف، وطالب بسحب مبلغ 50 ألف دولار من حسابه، وحينما تم رفض طلبه قام بفتح حقيبة مليئة بالقنابل والمتفجرات، وصب مادة البنزين داخل المصرف وهدد بحرقه وتفجيره بمن فيه في حال عدم التجاوب وتسليمه أمواله.

المصدر: RT

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