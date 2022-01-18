رسالة من الرئيس الجزائري إلى أمير قطر

بعث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، رسالة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "تتصل بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها".

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وقام وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، بتسليم الرسالة خلال استقبال الأمير القطري له والوفد المرافق بمجلس الشيخ عبدالله بن جاسم بالديوان الأميري.

وخلال اللقاء، نقل وزير الخارجية، "تحيات الرئيس الجزائري إلى الأمير القطري، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والرخاء".

سمو أمير البلاد المفدى يتسلم رسالة خطية من أخيه رئيس الجزائر، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، قام بتسليم الرسالة وزير الشؤون الخارجية الجزائري خلال استقبال سمو الأمير له والوفد المرافق .#قناhttps://t.co/BAP3uOXbtgpic.twitter.com/mdTtmK2FOE — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 18, 2022

من جانبه، "حمل الشيخ تميم، لعمامرة، تحياته للرئيس الجزائري، وتمنياته له بدوام التوفيق والنجاح وللشعب الجزائري الشقيق بموصول التقدم والازدهار".

كما جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تنميتها، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية