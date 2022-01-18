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إغلاق فوري لروضة أطفال في تونس جراء شبهة استغلال جنسي لطفلتين

أخبار العالم العربي

إغلاق فوري لروضة أطفال في تونس جراء شبهة استغلال جنسي لطفلتين
AP Vadim Ghirda
العلم التونسي
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أصدرت السلطات التونسية قرارا يقضي بإغلاق فوري لروضة أطفال خاصة بولاية سوسة، إثر إشعار رفعه مندوب حماية الطفولة بالولاية، حول وجود شبهة استغلال جنسي لطفلتين قاصرتين فيها.

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وأشارت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إلى أنه "تم إصدار قرار غلق فوري لروضة أطفال خاصة بمنطقة القصيبة من ولاية سوسة على إثر الإشعار الذي رفعه مندوب حماية الطفولة بسوسة حول وجود شبهة استغلال جنسي لطفلتين قاصرتين حماية لأطفال الروضة المذكورة من كل أشكال التهديد".

ويأتي ذلك بعد أن تلقى مندوب حماية الطفولة بسوسة إشعارا مفاده بتعرض طفلتين بالغتين من العمر 10 و12 عاما مرسمتي للاستغلال الجنسي، قد تولى التدخل العاجل والاستماع للطفلتين والتعهد بهما، حيث تم إفادة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة قصد فتح بحث في الموضوع والقيام بكافة التحقيقات المستوجبة في الغرض.

من جانبه، تولى متفقد الطفولة بالجهة قبل ذلك إجراء زيارة تحقيق بفضاء الروضة المذكورة تبين من خلالها استقبال الباعثة لعدد من الأطفال المتمدرسين وبصفة متكررة دون مسك للملفات التي تهمهم رغم التنبيه عليها في عديد المناسبات، بالإضافة إلى الغياب المتكرر للإطارات التربوية وعدم انتداب إطار عمالي، بحسب إذاعة "موزاييك إف إم".

المصدر: "موزاييك إف إم"

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