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مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان يعلق على هجوم الحوثيين على أبو ظبي

حميدتي: السودان يدين الهجوم "الإرهابي" على الإمارات ويساندها بمواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها

أخبار العالم العربي

حميدتي: السودان يدين الهجوم
AP Uncredited
الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة في السودان
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دان الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، هجوم جماعة "أنصار الله" الحوثية على منشآت إماراتية، ووصفه بـ" الهجوم الإرهابي".

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وخلال اتصال هاتفي أجراه مع الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتي، أكد دقلو "مساندة ووقوف السودان مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وأمن وسلامة المنطقة"، منوها إلى أن "مثل تلك الأعمال المتكررة تشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي مما يتطلب مواجهتها بحسم".

المصدر: "سونا"

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