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طعن بآلة حادة في مشاجرة بين نساء عربيات في الأردن

أخبار العالم العربي

طعن بآلة حادة في مشاجرة بين نساء عربيات في الأردن
Globallookpress
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أدت مشاجرة وقعت بين 3 نساء من جنسيات عربية في الأردن، إلى تعرض إحدى الفتيات للطعن بأداة حادة.

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وقال مصدر أمني، لوكالة "عمون"، إن مشاجرة وقعت في منطقة شارع بسمان بوسط البلد، بين 3 فتيات من جنسيات عربية، نتجت عنها إصابة إحدى أطراف المشاجرة بالطعن بواسطة أداة حادة، مشيرا إلى أنه تم إسعافها إلى مستشفى البشير وحالتها العامة متوسطة.

وأكد، أن الأجهزة الأمنية قامت بإلقاء القبض على الفتاتين الأخريين، وما زال تحقيق جاريا معهما.

المصدر: "عمون"

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