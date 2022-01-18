"الأخبار": حزب الله يرفض طلبا قدمته الإدارة الأمريكية في رسالة

أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية بأن "الإدارة الأمريكية بعثت برسالة إلى قيادة "حزب الله"، تطلب فيها التواصل من أجل مناقشة مختلف الملفات اللبنانية"، فيما "رفض" الحزب هذا الأمر.

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وفي خبر نشرته، قالت صحيفة "الأخبار": "في وقت يشن فيه حلفاء واشنطن اللبنانيون حملة على المقاومة، أوصل وسطاء، أخيرا، رسالة من الإدارة الأمريكية إلى قيادة حزب الله تطلب التواصل من أجل مناقشة مختلف الملفات اللبنانية، وقد أبلغ الحزب الوسطاء رفضه أي شكل من أشكال التواصل مع الأمريكيين".

المصدر: "الأخبار"