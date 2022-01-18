 
مباشر

"الأخبار": حزب الله يرفض طلبا قدمته الإدارة الأمريكية في رسالة

أخبار العالم العربي

AP Hussein Malla
عناصر من "حزب الله" اللبناني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s70s

أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية بأن "الإدارة الأمريكية بعثت برسالة إلى قيادة "حزب الله"، تطلب فيها التواصل من أجل مناقشة مختلف الملفات اللبنانية"، فيما "رفض" الحزب هذا الأمر.

إقرأ المزيد
الجيش الإسرائيلي ينشر صورا وفيديو
الجيش الإسرائيلي ينشر صورا وفيديو "لتدريب عناصر من حزب الله" على طائرات مسيرة

وفي خبر نشرته، قالت صحيفة "الأخبار": "في وقت يشن فيه حلفاء واشنطن اللبنانيون حملة على المقاومة، أوصل وسطاء، أخيرا، رسالة من الإدارة الأمريكية إلى قيادة حزب الله تطلب التواصل من أجل مناقشة مختلف الملفات اللبنانية، وقد أبلغ الحزب الوسطاء رفضه أي شكل من أشكال التواصل مع الأمريكيين".

المصدر: "الأخبار"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا