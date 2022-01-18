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الحوثيون يعلنون تفاصيل جديدة حول عملية "إعصار اليمن" التي استهدفت فيها "العمق الإماراتي"

الحوثيون يعلنون تفاصيل جديدة حول عملية "إعصار اليمن" التي استهدفت فيها "العمق الإماراتي"

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون تفاصيل جديدة حول عملية
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الثلاثاء، عن أنواع الصواريخ التي تم استخدمتها في عملية "إعصار اليمن" التي استهدفت فيها "العمق الإماراتي".

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: "الصواريخ التي تم استخدامها في عملية إعصار اليمن هي صواريخ مجنحة نوع "قدس2" استهدفت مصفاة النفط في المصفح، ومطار أبو ظبي بأربعة صواريخ، فيما صاروخ "ذوالفقار" الباليستي استهدف مطار أبوظبي..أما الطيران المسير فقد استهدف عددا من الأهداف الحساسة والهامة إضافة إلى الأهداف السابقة بطائرات "صماد3" المسيرة".

لكن العميد يحيى سريع تدارك "خطأ" ورد في التغريدة الأولى وقال في تغريدة تالية:

تصحيح ..
صاروخ ذوالفقار الباليستي استهدف مطار دبي..

يتبع..

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