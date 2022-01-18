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مجلس الأمة الكويتي يرفع جلسته إثر إغماء الأمين العام

أخبار العالم العربي

مجلس الأمة الكويتي يرفع جلسته إثر إغماء الأمين العام
AP
الكويت
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رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الجلسة العادية، بسبب حالة إغماء تعرض لها الأمين العام لمجلس الأمة، عادل اللوغاني.

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وافتتحت الجلسة في موعدها عند التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي)، وتلا الأمين العام للمجلس أسماء الحضور والمعتذرين، حيث اعتذر عن الحضور الوزير جمال الجلاوي والنائبان أحمد الشحومي ويوسف الغريب، ثم تلا الأمين العام مرسوم الإنابات الوزارية.

المصدر: "الراي"

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