 
مباشر
عاجل
الحوثيون يعلنون تفاصيل جديدة حول عملية "إعصار اليمن" التي استهدفت فيها "العمق الإماراتي"

ما حقيقة الصورة المنتشرة لحريق في مطار أبو ظبي؟

أخبار العالم العربي

ما حقيقة الصورة المنتشرة لحريق في مطار أبو ظبي؟
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6zi

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قيل إنها تظهر اشتعال الحرائق في مطار أبو ظبي بسبب الانفجار الذي وقع أمس، فما حقيقة هذه الصورة؟

إقرأ المزيد
انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات في الإمارات وحريق في منطقة الإنشاءات بمطار أبو ظبي
انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات في الإمارات وحريق في منطقة الإنشاءات بمطار أبو ظبي

وظهر في الصورة تصاعد الدخان وألسنة نار، وقيل في التعليقات إن الصورة تعود لـ"استهداف مطار أبو ظبي بطائرات مسيرة".

وحصدت الصورة بهذا السياق آلاف التفاعلات على مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام" في بضع ساعات، إلا أن الصورة تعود لحريق اندلع عام 2020 في سوق في إمارة عجمان.

فقد أظهر البحث عنها على محركات البحث أنها منشورة في أغسطس من العام 2020 على مواقع مؤسسات إعلامية عربية وأجنبية.

المصدر: AFP

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا