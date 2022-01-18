ما حقيقة الصورة المنتشرة لحريق في مطار أبو ظبي؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قيل إنها تظهر اشتعال الحرائق في مطار أبو ظبي بسبب الانفجار الذي وقع أمس، فما حقيقة هذه الصورة؟

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وظهر في الصورة تصاعد الدخان وألسنة نار، وقيل في التعليقات إن الصورة تعود لـ"استهداف مطار أبو ظبي بطائرات مسيرة".

استهداف مطار أبو ظبي بطائرات مسيرة من قبل الحوثيين pic.twitter.com/54Vu9eah2s — برقه الان (23K) 🇱🇾 (@libyaaae) January 17, 2022

وحصدت الصورة بهذا السياق آلاف التفاعلات على مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام" في بضع ساعات، إلا أن الصورة تعود لحريق اندلع عام 2020 في سوق في إمارة عجمان.

فقد أظهر البحث عنها على محركات البحث أنها منشورة في أغسطس من العام 2020 على مواقع مؤسسات إعلامية عربية وأجنبية.

المصدر: AFP