المبعوث الأممي الخاص إلى الصحراء يزور موريتانيا

أعلنت الأمم المتحدة توجه مبعوثها الخاص للصحراء ستيفان دي ميستورا إلى موريتانيا غداة زيارته مخيمات اللاجئين في تندوف بالجزائر في إطار جولته الإقليمية الأولى منذ توليه مهامه.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "وصل دي ميستورا إلى نواكشوط حيث سيلتقي مسؤولين موريتانيين ومن المقرر أن يتوجه في وقت لاحق من الأسبوع إلى الجزائر العاصمة للقاء مسؤولين جزائريين".

وأضاف: "خلال زيارة مخيم للاجئين الصحراويين، وجد دي ميستورا نفسه وسط حشد كبير، وأنه لم ير الجميع لكنه بالتأكيد لم يرصد أي مجندين أطفال كما أفاد البعض"، دون مزيد من التفاصيل.

من جهتها، أوردت وكالة الأنباء الجزائرية أن "المبعوث الأممي التقى رئيس جبهة بوليساريو إبراهيم غالي في تندوف".

ويدور منذ عقود صراع بين المغرب وجبهة "بوليساريو" حول الصحراء التي تصنفها الأمم المتحدة من بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".

وأطلقت الرباط التي تسيطر على ما يقارب 80% من أراضي المنطقة مشاريع إنمائية كبرى فيها في السنوات الأخيرة، وتقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها.

من جهتها، تدعو جبهة "بوليساريو" إلى "إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة تقرر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة والجبهة في سبتمبر 1991".

المصدر: "أ ف ب"