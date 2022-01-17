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إسرائيل: نقف لجانب الإمارات وعلى المجتمع الدولي التحرك فورا

أخبار العالم العربي

إسرائيل: نقف لجانب الإمارات وعلى المجتمع الدولي التحرك فورا
Globallookpress
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
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علّقت تل أبيب على الهجوم الذي شنته جماعة "أنصار الله" الحوثية على أبو ظبي الاثنين، داعية المجتمع الدولي إلى "منع إيران ووكلائها من مواصلة تقويض الأمن الإقليمي".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في تغريدة عبر "تويتر": أدين بشدة الهجوم بطائرات مسيّرة اليوم في أبو ظبي، وأعرب عن تعازي لذوي القتلى وتمنياتي بالشفاء العاجل للجرحى.

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وأضاف: "إسرائيل تقف إلى جانب الإمارات العربية المتحدة".

وتابع: "ندعو المجتمع الدولي إلى إدانة مثل هذه الهجمات بشدة، والتحرك على الفور حتى لا تمتلك إيران ووكلائها الأدوات لمواصلة تقويض الأمن الإقليمي وإلحاق الأذى بالأبرياء".

وأعلنت الإمارات الاثنين مقتل 3 أشخاص (باكستاني وهنديان) وإصابة 6 آخرين بانفجار في 3 صهاريج بترول في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك في ضواحي أبوظبي، في هجوم أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، وقالوا إنهم أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة على ميناء أبو ظبي.

المصدر: RT

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