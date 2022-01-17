إسرائيل: نقف لجانب الإمارات وعلى المجتمع الدولي التحرك فورا

علّقت تل أبيب على الهجوم الذي شنته جماعة "أنصار الله" الحوثية على أبو ظبي الاثنين، داعية المجتمع الدولي إلى "منع إيران ووكلائها من مواصلة تقويض الأمن الإقليمي".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في تغريدة عبر "تويتر": أدين بشدة الهجوم بطائرات مسيّرة اليوم في أبو ظبي، وأعرب عن تعازي لذوي القتلى وتمنياتي بالشفاء العاجل للجرحى.

إقرأ المزيد

وأضاف: "إسرائيل تقف إلى جانب الإمارات العربية المتحدة".

وتابع: "ندعو المجتمع الدولي إلى إدانة مثل هذه الهجمات بشدة، والتحرك على الفور حتى لا تمتلك إيران ووكلائها الأدوات لمواصلة تقويض الأمن الإقليمي وإلحاق الأذى بالأبرياء".

I strongly condemn today’s drone attack in Abu Dhabi and send my condolences to the families of those killed and my wishes for a speedy recovery to those wounded. Israel stands with the United Arab Emirates. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) January 17, 2022

وأعلنت الإمارات الاثنين مقتل 3 أشخاص (باكستاني وهنديان) وإصابة 6 آخرين بانفجار في 3 صهاريج بترول في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك في ضواحي أبوظبي، في هجوم أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، وقالوا إنهم أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة على ميناء أبو ظبي.

المصدر: RT