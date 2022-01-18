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مصر.. القبض على مشبوهين بتهمة الاتجار بالحشيش

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مصر.. القبض على مشبوهين بتهمة الاتجار بالحشيش
Gettyimages.ru
مصر.. القبض على عنصر إجرامي بحوزته 24 كغ من الحشيش في الإسكندرية
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تمكن الأمن المصري من القبض على اثنين من أرباب السوابق بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وصادر في حوزتهما كميات كبيرة من الحشيش والمواد المخدرة.

وذكر موقع "القاهرة 24" أن قوات الأمن استهدفته وتمكنت من ضبطه وبحوزته 24 كغ من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتفان محمولان، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

كما تم اعتقال مشبوه ثان وبحوزته 100 قطعة من الحشيش تزن 10 كغ ومبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، علما أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تقدر بمليون جنيه تقريبا.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

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