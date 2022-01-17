باريس تدين "عنف الشرطة ضد الصحفيين في تونس" وتعتبره "غير مقبول"

دانت باريس "عنف الشرطة التونسية الذي طال الصحفيين خلال الاحتجاجات ضد الرئيس قيس سعيّد يوم الجمعة"، ووصفته "بغير المقبول".

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وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "العديد من الصحفيين، ولاسيما مراسلي الصحافة الفرنسية والدولية، تعرضوا للعنف أثناء تغطيتهم التظاهرات التي جرت في تونس العاصمة في 14 من يناير" وأضافت أن ذلك "غير مقبول".

المصدر: "أ ف ب"