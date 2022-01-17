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المعهد المصري للبحوث الفلكية يحدد بداية شهر رمضان فلكيا

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المعهد المصري للبحوث الفلكية يحدد بداية شهر رمضان فلكيا
Globallookpress
هلال شهر رمضان
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أعلن المعهد المصري للبحوث الفلكية أن الفلك يؤكد أن يوم 2 أبريل المقبل سيكون اليوم الأول من شهر رمضان من السنة الهجرية.

وقال أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد في تصريح لقناة "الحدث اليوم" إن "كل شهر قمري يظهر فيه القمر البدر في ليلة 13 و14 و15، مشيرا إلى أن "أي شخص يرغب في رصد القمر أو الفوهات الموجودة عليه يمكنه ذلك باستخدام التلسكوبات البسيطة جدا في وقت البدر".

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وأضاف أن "بداية شهر رجب ستكون 1 فبراير وبداية شهر رمضان ستكون يوم 2 إبريل المقبل فلكيا"، موضحا أن "القمر في فترة البدر يمكن رؤيته في الفترة من بعد الغروب مباشرة وحتى ظهر اليوم الثاني".

وتابع أن "غروب القمر يتأخر كل يوم عن اليوم الذي قبله بحوالي 52 دقيقة وهي فرصة يمكن رصد القمر فيها بالفوهات الموجودة فيه وتفاصيل التضاريس عليه في كل شهر عربي (هجري)".

وأردف قوله: "مع كل ميلاد شهر عربي يظهر القمر البدر وتكون نسبة اللمعان كبيرة ويكون ارتفاعه عاليًا وسهل رصده لأي هاو حتى لو لم يكن لديه خبرة في ذلك".

المصدر: "مصراوي"

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