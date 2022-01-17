برلماني روسي: هجوم الحوثيين على أبو ظبي يقوض التسوية السلمية في اليمن

علق ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما (النواب) الروسي، على الهجوم الذي تعرضت له عاصمة دولة الإمارات أبو ظبي والذي تبنته حركة "أنصار الله" الحوثية اليمنية.

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وقال سلوتسكي في اتصال هاتفي مع RT، اليوم الاثنين، إن البرلمان الروسي يدين بشدة هذا الهجوم الذي تم تنفيذه بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ باليستية والذي أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين.

وقال البرلماني "إن هذه الهجمات الوقحة لا تخرق فحسب قواعد القانون الإنساني الدولي، بل وتقوض آفاق عملية التسوية السلمية في اليمن على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والقرارات المتخذة ضمن صيغة الحوار اليمني اليمني، وتظهر الحد الأقصى من عدم المسؤولية".

وتابع سلوتسكي أنه "بدلا من بذل الجهود لخفض التوتر، وضع منظمو الهجمات الرهان عمدا على المواجهة، بعيدا عن التفكير في التبعات الإنسانية لمغامراتهم بالنسبة لليمن، الذي يعيش إحدى أكبر الكوارث الإنسانية في العصر الحديث".

وذكر سلوتسكي أن الأمر الأكثر إثارة للامتعاض هو أن الهجوم جاء "في الوقت الذي تمارس فيه أبو ظبي تحت قيادة ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية وصديق روسيا وشريكها الأمين، سياسة متسقة تهدف إلى صون السلام والاستقرار في منطقة الخليج ومعالجة الخلافات الإقليمية الداخلية، ويقدم مساعدات إنسانية لا يستهان بها إلى عدد من الدول ويشارك في مشاريع إعادة إعمار اليمن".

ودعا البرلماني الروسي مدبري هذا الاستفزاز "للعودة إلى رشدهم والامتناع عن مثل هذه التصرفات في المستقبل، إضافة إلى دعوة جميع الأطراف اليمنية إلى التمسك الصلب بتسوية النزاع بطرق سلمية على أساس قواعد القانون الدولي.

وأكد سلوتسكي عزم البرلمانيين الروس "مواصلة العمل على إنهاء الأزمة في اليمن في أسرع وقت ممكن وتحويلها نهائيا إلى المجرى السياسي الدبلوماسي، إلى جانب تعجيل عملية إعادة الاستقرار إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط بأسره".

المصدر: RT