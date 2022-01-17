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السعودية.. وزير الخارجية يبحث مع مسؤولين أمريكيين المستجدات الإقليمية والدولية

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السعودية.. وزير الخارجية يبحث مع مسؤولين أمريكيين المستجدات الإقليمية والدولية
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وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لدى استقباله المسؤولين الأمريكيين في الرياض
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بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون القرن الإفريقي مولي فيي، والمبعوث الخاص للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد، المستجدات الإقليمية والدولية.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، إلى أنه "جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة وسبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك".

وأضافت: "تمت مناقشة جهود البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، ودعم كل ما يسهم في تنمية وازدهار شعوب ودول أفريقيا".

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، بحث الجانبان آخر المستجدات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية".

وحضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، ومن الجانب الأمريكي السيدة مارتينا سترونغ القائم بأعمال سفارة واشنطن لدى المملكة.

المصدر: "واس"

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