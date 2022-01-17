خارجية فلسطين تطالب المجتمع الدولي وواشنطن بتدخل عاجل لوقف الجريمة الإسرائيلية بحق عائلة صالحية

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والولايات المتحدة على وجه الخصوص للتدخل بشكل عاجل لوقف الجريمة الإسرائيلية بحق عائلة صالحية بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها تدين بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ترتكبها دولة الاحتلال واذرعها المختلفة في القدس المحتلة وضد عائلة صالحية المقدسية في حي الشيخ ، جراح لإخلاء العائلة بالقوة من منزلها وأرضها والسيطرة عليه وتسريبه للمستوطنين، في أبشع عملية اقتلاع عنصرية وحشية تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة وأحيائها المختلفة وبلداتها، في تصعيد خطير لعمليات التطهير العرقي التي تمارسها قوات الاحتلال وشرطته ضد المواطنين المقدسيين لتفريغ المدينة من أصحابها ومواطنيها الأصليين.

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وأضافت أن هذه الجريمة تذكرنا بما ارتكبته العصابات الصهيونية ضد البلدات والقرى والمدن الفلسطينية منذ بداية القرن الماضي، وهي متواصلة وتتكرر يوميا في الضفة الغربية المحتلة عامة وفي القدس الشرقية بشكل خاص، في نكبة متواصلة عاشتها أسرة صالحية في السابق، وتعيشها اليوم مرة أخرى على يد دولة الاحتلال الفاشية العنصرية.

وحملت الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة النكراء، وعن حياة 3 أسر فلسطينية تعيش في المنزل المستهدف بالإخلاء، والمسؤولية عن نتائج وتداعيات هذه الجريمة البشعة، وعن نتائج استخفاف الحكومة الإسرائيلية واستهتارها بالإجماع الدولي الحاصل على إدانة ورفض إخلاء المنازل المستهدفة في حي الشيخ جراح.

وأكدت أن هذه الجريمة تمثل الاختبار النهائي لما تبقى من مصداقية للمواقف الدولية ومواقف الأمم المتحدة ومواقف الإدارة الأمريكية من قضية الشيخ جراح، وتطالبها بتدخل فوري وعاجل وفاعل لإجبار دولة الاحتلال التراجع عن ارتكاب هذه المجزرة البشعة.

المصدر: RT