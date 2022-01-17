الأردن.. إصدار وثيقة سفر اضطرارية للمهندس الأردني بالرياض

أعلنت السفارة الأردنية لدى السعودية وبالتعاون مع وزارة الداخلية، أنها أصدرت وثيقة سفر اضطرارية للمهندس الأردني الذي افترش حديقة عامة في مدينة الرياض مؤخرا.

وأشارت إلى أن سفير الأردن لدى الرياض علي الكايد، تواصل مع المهندس الأردني عبد الله في محاولة منه لإقناعه بالعودة إلى أرض الوطن.

وتابعت: "عدل المهندس عن فكرة افتراش حديقة الرياض بعد تداول وثيقة تظهر اتمام إجراءات عودته إلى الأردن".

وقدم المتواجدون في المكان هاتفا لعبد الله للتحدث مع شقيقه لإقناعه بالتوجه إلى السفارة وتنفيذ جميع طلباته، لكنه رفض كل ما عرض عليه.

وأكد الناطق باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول السبت، أن المهندس الأردني الذي يبيت في إحدى حدائق الرياض بالسعودية يرفض تلقي المساعدة، ولا يتجاوب مع أحد.

وأشار إلى أن السلطات السعودية أخذته لإجراء التقييم النفسي له، وبعد التأكد من سلامته عاد إلى ذات الموقع في الحديقة، رافضا الحديث مع أحد.

وقال أبو الفول، إن "السفارة تتابع مع السلطات في السعودية، وكذلك مع ذويه في الخارج، وزاره شقيقه الذي يعيش في احدى الدول العربية محاولا اقناعه بترك الحديقة واستئجار منزل له إلا أنه رفض أيضا".

وأكد أن "الأردني لا يتسول في الحديقة ولا يقوم بأي فعل مخالف للقانون"، وأن "الوزارة مستعدة لتقديم الإسناد والمساعدة بالتنسيق مع السلطات السعودية".

المصدر: "خبرني" الأردني