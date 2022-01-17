بالفيديو.. لحظة إسقاط التحالف العربي طائرات مسيرة أطلقت باتجاه السعودية
AFP
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نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية فيديو يوثق لحظة إسقاط التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المملكة.
#فيديو | #التحالف يعرض بعض الاعتراضات التي تمت اليوم.#واس_عامpic.twitter.com/1IkAHl6ISO— واس العام (@SPAregions) January 17, 2022
وكان التحالف أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين في بيان له "اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المملكة".
فيما قال في بيان آخر: "عدد من المسيرات المفخخة انطلقت من مطار صنعاء الدولي".
وأضاف: "رصدنا ونتابع تصعيدا عدائيا باستخدام طائرات مسيرة من قبل الحوثيين".
المصدر: "واس" + RT
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