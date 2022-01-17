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مصر.. الكشف عن حقيقة نقل أشهر رئيس مجلس شعب في عهد مبارك للعناية المركزة

أخبار العالم العربي

مصر.. الكشف عن حقيقة نقل أشهر رئيس مجلس شعب في عهد مبارك للعناية المركزة
Globallookpress
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فنّدت نورا عبد المنعم مديرة مكتب أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق في عهد الرئيس حسني مبارك ما يشاع عن تعرض سرور لأزمة صحية ونقله للعناية المركزة.

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وقالت عبد المنعم إن الأنباء التي تناولت الحالة الصحية للدكتور أحمد فتحي سرور غير صحيحة، موكدة أنه بصحة جيدة وأنه تواجد اليوم الاثنين في مكتبه، بشكل طبيعي.

الجدير بالذكر أن سرور شغل عددا من المناصب أبرزها، رئيس مجلس الشعب من عام 1990 وحتى عام 2011، ومنصب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع سنة 2005، وهي أقدم الجمعيات العلمية في مصر، ومنصب رئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي سنة 1989.

كما تولى سرور منصب رئيس المجلس الأعلى للجامعات منذ عام 1986 وحتى عام 1990.

وقضى سرور سنوات طويلة في هيئة التدريس بجامعة القاهرة، حيث شغل منصب رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق.

المصدر: القاهرة 24

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