شكري: مصر تدعم إجراءات الإمارات للتعامل مع أي عمل إرهابي

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري دعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها.

وقال وزير الخارجية المصري خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، إن مصر تعرب عن تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة جراء هذا الحادث ومواساتها لفقدان الأرواح، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد شكري على "متابعة ما نقل عن ميليشيا الحوثي غير الشرعية بشأن تنفيذ عملية نوعية في العمق الإماراتي، مؤكدًا على إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعمها لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها".

كما نقل لنظيره الإماراتي موقف مصر الراسخ من دعم أمن واستقرار الإمارات العربية المتحدة، والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات الشقيقة، والعلاقات الأخوية الحميمة التي تربط بين شعبيّ البلدين.

المصدر: RT