الديوان الملكي الأردني ينفي وجود 3 آلاف موظف فيه

نفى الديوان الملكي الأردني ما يشاع عن وجود 3 آلاف موظف في الديوان، مبينا أن عدد موظفيه ألف شخص، بينهم ملحقون مدنيون وعسكريون وأمنيون.

وخلال جلسة للجنة المالية النيابية المخصصة لمناقشة موازنة الديوان الملكي الهاشمي، قال أمين عام الديوان محمد الكركي إن إجمالي موازنة الديوان الملكي الهاشمي 55.074 مليون دينار، تذهب نفقات تشغيلية، منها 27 مليون دينار مساعدات اجتماعية.



وأشار إلى أن عدد موظفي الديوان الملكي الهاشمي ألف موظف بينهم ملحقون مدنيون وعسكريون وأمنيون، نافيا ما يتم الحديث عنه بوجود 3000 موظف.



وناقش رئيس اللجنة المالية النيابية محمد السعودي وعدد من أعضاء اللجنة بنود موازنة الديوان الملكي، مشيدين بالجهود التي يبذلها الديوان من تقديم مساعدات اجتماعية للأسر العفيفة والمحتاجة، ودعم الجمعيات الخيرية والأندية.

المصدر: "عمون"