لاحاجة لليبيين بعد اليوم لطرق باب أي سفارة من أجل طلب تأشيرة دخول إلى الإمارات

اتفقت ليبيا والإمارات يوم الاثنين على إتاحة تقدم الليبيين لطلب التأشيرة الإماراتية إلكترونيا، دون الحاجة لمراجة السفارات الإماراتية.

وجاء ذلك خلال استقبال وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا نجلاء المنقوش السفير محمد علي الشامسي سفير الإمارات الجديد والذي قدم لها نسخة من أوراق اعتماده كسفير لبلاده لدى ليبيا.

ونقل السفير في مستهل اللقاء تحيات وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان للوزيرة.

وأكد محمد علي الشامسي دعم بلاده للجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة، كما جدد التأكيد على حرص بلاده على تعزيز وتطوير التعاون المشترك وبما يخدم مصلحة الشعبين.

وأفادت الخارجية الليبية بأنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية الدفع بالتعاون الاقتصادي والطاقة المتجددة والاستثمارات، إضافة إلى تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، والإستفادة من التجربة الإماراتية في مجال التطوير والإعمار.

الخارجية تدين

وفي سياق آخر، أدانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عملية الاختطاف التي اقترفها الحوثيون ضد سفينة شحن مدنية تحمل علم الإمارات كانت محملة معدات المستشفى السعودي الميداني.

وأكدت أن ذلك يعد انتهاكا صارخا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العابرة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر وتمثل خرقا للقوانين والأعراف الدولية.

وشددت الدبلوماسية الليبية على أن ذلك يعد تطورا خطيرا يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية فيه وتهديدا للإقتصاد والتجارة الدولية وجريمة حرب.

وأوضحت أن مثل هذه الأفعال تزيد من هوة الصراع وتزيد حدته بين الأطراف المتنازعة ويسهم بلا ريب في إطالة أمد معاناة الشعب اليمني.

المصدر: الخارجية الليبية