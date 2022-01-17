مصر ترحّل شابين وسيدة بقرار من وزير الداخلية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6u4
قرر وزير الداخلية المصري محمود توفيق ترحيل شابين يحملان جنسية دولة بنغلادش وسيدة نيجيرية لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وتقوم الحكومة المصرية بترحيل مجموعة من الأشخاص من البلاد بعد الكشف عنهم أمنيا، حيث تأتي عملية الترحيل على خلفية جرائم أو قضايا قد تورط فيها هؤلاء الأشخاص في مصر.
المصدر: المصري اليوم + RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.