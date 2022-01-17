الأردن.. إحباط محاولة لاجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، في الجيش الأردني وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، فجر اليوم الاثنين، على إحدى واجهاتها محاولة قيام مجموعة من الأشخاص باجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد المجموعة وفرار الآخرين، مؤكدا أن "المجموعة التي حاولت اجتياز الحدود ترتبط بالمجموعة التي قامت بعملية يوم أمس، والتي أسفرت عن استشهاد النقيب محمد ياسين موسى الخضيرات".

وشدد على أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولات تسلل أو تهريب لحماية الحدود، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

المصدر: RT