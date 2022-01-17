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"سانا": قوات أمريكية تنقل دفعة جديدة من النفط السوري المسروق إلى شمال العراق

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Globallookpress
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أفادت وكالة "سانا"، بأن "القوات الأمريكية، أخرجت رتلا من الآليات المحملة بمعدات عسكرية والصهاريج المعبأة بالنفط السوري المسروق، من ريف الحسكة إلى قواعده في شمال العراق".

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وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية بالريف الشمالي الشرقي، أن "رتلا أمريكيا مؤلفا من 111 آلية منها 60 ناقلة محملة بمعدات عسكرية إضافة إلى صهاريج محملة بالنفط المسروق ترافقه 6 مدرعات عسكرية غادر الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي، بريف الحسكة إلى قواعد الاحتلال في شمال العراق".

وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي في الثالث من الشهر الجاري رتلا مؤلفا من 128 آلية بينها 60 برادا وصهريجا للنفط و60 ناقلة تحمل دبابات وعتادا عسكريا متنوعا بعضها مغطى بشوادر و8 مدرعات من معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق.

المصدر: "سانا"

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