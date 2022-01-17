"فرانس برس": الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين في الخرطوم

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن "آلاف السودانيين خرجوا اليوم الاثنين في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري"، في حين "أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين".

إقرأ المزيد

وبحسب "فرانس برس"، فقد "خرج آلاف السودانيين مجددا الاثنين في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان منذ قرابة ثلاثة أشهر".

وأشارت الوكالة إلى أن "قوات الشرطة السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين حملوا الأعلام السودانية، وكانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي في وسط العاصمة".

المصدر: "فرانس برس"