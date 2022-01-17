الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن (فيديوهات)

أفادت مراسلتنا، اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على شاب فلسطيني على مفترق مستوطنة غوتش عتصيون في جنوب بيت لحم، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، بأن "قوة من جيش الدفاع أحبطت اعتداء طعن بآلة حادة عند مفرق، وأنه ولم تقع إصابات"، لافتة إلى أن "الجنود قاموا بتصفية المواطن الفلسطيني".

المصدر: RT + "مكان"