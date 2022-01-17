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وفد من الجامعة العربية في الجزائر للتحضير للقمة العربية

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وفد من الجامعة العربية في الجزائر للتحضير للقمة العربية
Globallookpress
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يصل وفد من الجامعة العربية برئاسة الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، اليوم، إلى الجزائر، للإشراف على التحضيرات لعقد القمة العربية المقبلة.

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يحل وفد من الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد بزيارة بالجزائر الاثنين، في زيارة تدوم يومين للقاء ممثلي اللجنة الوطنية الجزائرية المكلفة بالإشراف على التحضيرات لعقد القمة العربية.

وأوضحت جامعة الدول العربية، في بيان، أن الوفد وبتكليف من الأمين العام للجامعة سيقوم بالوقوف على الاستعدادات التي اتخذتها السلطات الجزائرية وذلك من أجل ضمان نجاح القمة المقبلة وتيسير مشاركة وفود جميع الدول الأعضاء على أعلى المستويات.

يذكر أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أجرى يوم أمس مشاورات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى القاهرة بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.

المصدر: الشروق

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