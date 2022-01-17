مجلس النواب الأردني يجمد عضوية النائب حسن الرياطي

قرر مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة سنتين على خلفية المشاجرة تحت القبة.

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وكان مجلس النواب قد وافق على مقترح باستكمال جلسة مناقشة قرار اللجنة القانونية المتعلق بمشاجرة النواب بـ"سرية".

ولم تفرض اللجنة القانونية في مجلس النواب عقوبات على النواب المشاركين في المشاجرة سوى النائب حسن الرياطي.

وطلب رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، من وسائل الإعلام المغادرة من الشرفات.

يذكر أن مشاجرة نشبت تحت قبة البرلمان الأردني، رافقها تراشق بكؤوس مياه بلاستيكية وضرب بـ"العقال".

واندلع الخلاف بين النائبين صداح الحباشنة وزيد الشوابكة على خلفية سؤال النائب محمد الرياطي حول سلطة العقبة.

وزعم النائب الرياطي، خلال جلسة رقابية عقدها المجلس، امتلاكه وثائق حول صرف مكافآت لقضاة من قبل سلطة العقبة، الأمر الذي اعترض عليه عدد من النواب، في حين قال وزير العدل بسام التلهوني إن الثقة بالقضاء مطلقة.

المصدر: "خبرني"+ RT





