مراسلنا: مسؤولان في الحرس الثوري وحزب الله يزوران العراق

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، بأن مسؤولين بارزين في الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني زارا بغداد والنجف خلال الساعات الماضية.

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وذكر مراسلنا، أن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني وصل بغداد مساء أمس الأحد، ثم غادر إلى مدينة النجف حيث مقر إقامة المرجع علي السيستاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

RT

وأضاف، أن مسؤول ملف العراق في حزب الله اللبناني محمد كوثراني، وصل بعد قاآني بساعات إلى مدينة النجف.

وبحسب مصادر تحدثت لـRT، فإن قائد فيلق القدس الإيراني ومسؤول ملف العراق في حزب الله اللبناني، يحاولان التوسط بين الأطراف السياسية الشيعية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

المصدر: RT