الحوثيون يقولون إنهم بصدد إصدار بيان للإعلان عن تنفيذهم عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أنها ستصدر "بيانا مهما للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي خلال الساعات القادمة".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: "بيان مهم للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي خلال الساعات القادمة".

بيان مهم للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي خلال الساعات القادمة. — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 17, 2022

ويأتي ذلك بعد أن أفادت شرطة أبو ظبي بوقوع انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح، وحريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي، مؤكدة أنه "لا أضرار عن الحادثين"، في حين أوضحت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن "التحقيقات الأولية لفتت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق".

يتبع..