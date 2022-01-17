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وزارة الإعلام السودانية توضح قرار سحب ترخيص قناة "الجزيرة مباشر" دون غيرها

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وزارة الإعلام السودانية توضح قرار سحب ترخيص قناة
AP Hussein Malla
صورة تعبيرية
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أصدرت وزارة الثقافة والإعلام السودانية بيانا أوضحت من خلاله قرار سحب ترخيص قناة "الجزيرة مباشر" دون غيرها من القنوات الفضائية.

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وفي بيان لها، أكدت وزارة الثقافة والإعلام السودانية أن "قرار سحب ترخيص "الجزيرة مباشر" دون غيرها من القنوات الفضائية جاء بعد "العديد من الدعوات للطاقم العامل بضرورة مراعاة المهنية والمصلحة العامة والتوقف عن نقل محتوى ضار بالنشء ومخالف لقيم ومثل واخلاقيات  الشعب السوداني"، لافتة إلى "بعض من تلكم المشاهد، والتي تم بثها على هامش المظاهرات التي تشهدها البلاد حاليا،  مثل ظاهرة التعري المستنكرة من قبل المجتمع السوداني، وإطلاق ألفاظ نابية غير لائقة ومشاهد لعناصر متفلتة في حالة غير طبيعية".           

وشدد بيان الوزارة على "ضرورة أن لا تكون الخلافات السياسية وسط السودانيين مدخلا للإساءة للسودان بمشاهد تعكس صور سالبة للوطن، عبر نشر صور قديمة بعيدة عن واقع الأحداث الجارية تبث عبارات خادشة للحياء تسئ للمواطن بالداخل والخارج"، موضحا أنه "في كل أنحاء العالم، لا تتوفر حرية مطلقة ولا بث تلفزيوني مباشر لسلوكيات غير رشيدة".                   

واختتمت الوزارة بيانها بالقول إن "ما تم من  قرار سحب للترخيص خاص بوزارة الثقافة والإعلام نظرا لضم مجلس الإعلام الخارجي للإدارات العامة بالوزارة، وإن مجلس الصحافة والمطبوعات غير مفعل في الوقت  الحالي، وعمله فقط يقتصر على الإجراءات الروتينية اليومية".

المصدر: "سونا"

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