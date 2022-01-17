واشنطن تنفي رعايتها "صفقة طاقة" بين لبنان وإسرائيل

نفت الخارجية الأمريكية ​صحة التقارير التي تحدثت عن رعاية ​ الولايات المتحدة​ لصفقة في مجال الطاقة بين ​لبنان​ وإسرائيل.

وأعلن مكتب شؤون الشرق الأدنى في الخارجية الأمريكية عبر "تويتر" مساء أمس الأحد أن "التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الولايات المتحدة توسطت في صفقة طاقة بين إسرائيل ولبنان خاطئة"، دون أن يتطرق إلى مسألة وجود اتفاق كهذا من عدمه.

Media reports that the United States has brokered an energy deal between Israel and Lebanon are false. — U.S. State Dept - Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) January 16, 2022

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وكانت القناة "12" الإسرائيلية زعمت في وقت سابق أن الولايات المتحدة وافقت على اتفاقية لتوريد الغاز إلى لبنان، مشيرة إلى أن "الغاز الذي سيورده الأردن عبر خط الأنابيب إلى سوريا ومن هناك إلى لبنان، سيأتي من إسرائيل".

من جانبها، نفت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية "نفيا قاطعا" ما تم ذكره في تقرير القناة 12 الإسرائيلية، وأكدت أن "اتفاقية توريد الغاز إلى لبنان تنص على أنه مصري وليس إسرائيليا"، مشددة على أن "ما يجري تداوله عن أن الغاز سيكون غازا اسرائيليا، هو كلام عار عن الصحة جملة وتفصيلا".

المصدر: الخارجية الأمريكية