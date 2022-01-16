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مصر.. 25 وفاة و1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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مصر.. 25 وفاة و1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Gettyimages.ru
مصر.. 25 حالة وفاة و1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الأحد تسجيل 25 وفاة و1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى خروج 998 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس.

وأضافت أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى الأحد بلغ 400076 منهم 333529 حالة تم شفاؤها، و22148 حالة وفاة.

المصدر: RT

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