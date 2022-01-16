جمارك القاهرة تحبط تهريب كمية من بذور الماريجوانا المخدرة
AP Nariman El-Mofty
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أحبطت الإدارة العامة لجمارك الطرود بمطار القاهرة الدولي محاولة لتهريب كمية من بذور الماريجوانا المخدرة.
وذكرت الجمارك أنه "بفحص سماعة صغيرة وفتحها تبين أن بداخلها 10 أكياس شفافة صغيرة تحتوي على 100 بذرة يشتبه في أنها بذور لنبات مخدر".
وأشارت إلى أنه "بعد عرض البذور علي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطار القاهرة، أكدت الاشتباه بأن البذور المضبوطة لنبات الماريجوانا المخدرة، حيث تبلغ قيمة المضبوطات حوالي 20 ألف جنيه".
المصدر: "الأهرام"
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