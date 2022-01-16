المبعوث الأممي إلى الصحراء يلتقي زعيم "جبهة البوليساريو"

التقى المبعوث الأممي الجديد للصحراء ستيفان دي ميستورا زعيم "جبهة البوليساريو" إبراهيم غالي في تندوف جنوب غرب الجزائر، في إطار جولته الأولى بالمنطقة.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن غالي أكد لدي ميستورا موقف الجبهة "القاضي بتمسك الشعب الصحراوي بحل عادل ونزيه يمكنه من حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني التام مثلما هو مجسد في القرارات والاتفاقات الأممية والإفريقية التي وقع عليها الطرفان سنة 1991".

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وبدأ دي ميستورا جولته الأولى في المنطقة الخميس، من المغرب الذي كرر له موقفه بضرورة "استئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة" وهي المغرب و"جبهة بوليساريو" والجزائر وموريتانيا.

ومن المنتظر أن يصل دي ميستورا الاثنين إلى الجزائر، التي سبق أن أعلنت رفضها العودة إلى طاولة المحادثات بصيغة الموائد المستديرة "رفضا رسميا لا رجعة فيه".

ومن المقرر أن ينهي المبعوث الأممي جولته في موريتانيا الأربعاء.

المصدر: "أ ف ب"