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الكويت.. القبض على سوري هرّب كمية كبيرة من مخدر "الشبو" بطفايات الحريق

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الكويت.. القبض على سوري هرّب كمية كبيرة من مخدر
Globallookpress
مطفأة حريق
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ألقت السلطات الأمنية الكويتية القبض على مقيم سوري استورد كميات من مخدر "الشبو" (الميثامفيتامين) عن طريق الشحن الجوي مخبأة في طفايات الحريق.

وأفادت صحيفة "الراي" بأن جهاز مكافحة المخدرات تلقى معلومات عن استيراد سوري كميات من المواد المخدرة عن طريق الشحن الجوي.

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وأضافت أن التحريات أكدت صحة المعلومات، وتم إصدار الإذن اللازم من النيابة لضبط المتهم، وتم نصب كمين له انتهى بالقبض عليه.

وقال مصدر أمني لصحيفة إن المتهم اعترف باستيراد المضبوطات من الخارج وإخفائها داخل مطافىء حريق، وبإحصائها قدرت بـ9 كيلو غرامات من "الشبو".

وأضاف أنه تمت إحالة المتهم إلى الجهات المختصة.

 

المصدر: "الراي"

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