السعودية.. ضبط أكثر من 150 كغ من القات بمنطقة عسير (صورة)

ضبطت قوات الأمن السعودية يوم الأحد مواطنا ينقل بسيارته أكثر من 150 كغ من القات المخدر في بلقرن بمنطقة عسير.

وصرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة عسير بأن مركز الضبط الأمني بالخشبة بمحافظة بلقرن تمكن من ضبط 155.8 كغ من نبات القات المخدر داخل مركبة يقودها مواطن.

وأفاد بأنه قد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى جهة الاختصاص.

المصدر: وسائل إعلام سعودية