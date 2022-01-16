السعودية.. ضبط أكثر من 150 كغ من القات بمنطقة عسير (صورة)
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6lh
ضبطت قوات الأمن السعودية يوم الأحد مواطنا ينقل بسيارته أكثر من 150 كغ من القات المخدر في بلقرن بمنطقة عسير.
وصرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة عسير بأن مركز الضبط الأمني بالخشبة بمحافظة بلقرن تمكن من ضبط 155.8 كغ من نبات القات المخدر داخل مركبة يقودها مواطن.
وأفاد بأنه قد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى جهة الاختصاص.
المصدر: وسائل إعلام سعودية
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.