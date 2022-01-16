القاهرة تتحدث عن حجم ديونها وطبيعة علاقتها مع واشنطن

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن حجم ديون بلاده "لا يزال ضمن نطاق الحدود الآمنة" وذلك على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

وأكد مدبولي في تصريحات تلفزيونية، الأحد أن "المستوى الحالي للديون لا يدعو إلى القلق وأن زيادة حجم الدين كانت إحدى الآثار المباشرة لأزمة كورونا".

كما تطرق مدبولي إلى العلاقات المصرية - الأمريكية، وقال إن "العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، تعد شراكة استراتيجية منذ سبعينيات القرن الماضي".

وأردف: "منذ ذلك الحين هناك حرص من جانب الإدارات المتعاقبة في البلدين، على استمرار وتقوية هذه الشراكة بينهما"، نافيا وجود "فتور" في العلاقات بين القاهرة وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحالية.

المصدر: "القاهرة 24"