مصر.. اختيار وزيرة الصحة السابقة عضوا في مجلس أمناء "مستشفى 25 يناير"

أفاد مراسل RT في القاهرة بأن وزيرة الصحة المصرية السابقة هالة زايد سجلت أول نشاط عام لها بعد تنحيها عن الوزارة، حيث اختيرت لعضوية مجلس أمناء "مستشفى 25 يناير" الخيري.

ونشرت "مؤسسة مستشفى 25 يناير" الخيرية صورة لأعضاء مجلس الأمناء الجدد، لكن الوزيرة السابقة لم تظهر في الصورة ضمن التشكيل الجديد.

وأعلنت "مؤسسة مستشفى 25 يناير" في بيان يوم الأحد عن التشكيل الجديد لمجلس الأمناء والذي يضم في عضويته مجموعة من الشخصيات البارزة، منهم خبرات كبيرة في القطاع الصحي حيث يضم المجلس 3 وزراء صحة سابقين، ويضم كذلك وزراء وشخصيات عامة لديهم خبرات اقتصادية ومالية وإدارية وتكنولوجية كبيرة ومشهود لهم بالكفاءة.

المصدر: RT - القاهرة - ناصر حاتم