خبير أمني يعلق على عملية استخبارية ناجحة و"صيد ثمين" للأمن المصري مؤخرا

قال اللواء عبد الحميد خيرت وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق إن نجاح الأمن المصري باعتقال حسام منوفي القيادي في حركة حسم والمطلوب في عدة جرائم هي عملية مخابراتية تدرس كعملية ناجحة.

وأضاف أن "طريقة القبض على الإرهابي حسام منوفي تشيطن التنظيم، وهذا واضح من ردود الأفعال، لأنها عملية مستوى الاداء والتنفيذ فيها عال قوي، حاجة كده من الخيال السينمائي، وشغل مخابراتي يدّرس".

وأردف قائلا: "أنا ميهمنيش وضع المنوفي التنظيمي لأن المخابرات مش حا تتحرك بالصورة دي علشان شخص لايستحق.. فأكيد صيد ثمين يستحق أن نرفع القبعة لطريقة تنفيذه، وهو ما جعل الإعلام الإخواني شايط ومولع، والمدهش أن هناك من يشكك من ادوات الإعلام الإخوانى في وضع المنوفي التنظيمي والتهم المنسوبة اليه، وده كلام ما يهمش السلطات المصرية في حاجة، خاصة أن المطلوب تم سؤاله إمام جهات التحقيق، ويحاكم حاليا".

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ونوه خيرت إلى أن "حسام المنوفي كان من ضمن المبلغين عنهم "اختفاء قسري" ومسجل في كشوف منظمات حقوق الإنسان التى وصفها بالمشبوهة بأنه مختفي قسريا، ودي النقطة اللي لازم نتناولها إعلاميا وبصورة مكثفة لكشف وفضح ما تمارسه هذه المنظمات تجاه مصر، وأعتقد في حالات كثيرة أبلغ عنها "اختفاء قسري" وتبين هروبها من البلاد ومشاركتها مع إرهابيي داعش في سوريا والعراق".

وختم بالقول: "لا يهمني القبض على الإرهابي حسام منوف لكن ما يهمني طريقة القبض عليه ولا أروع، وكيفية الاستفادة من القبض عليه إعلاميا وحقوقيا".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT