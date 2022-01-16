وزير الصحة المصرية يطلق تحذيرات للمواطنين

أشار خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة المصري إلى أن عدد الإصابات بكورونا في زيادة مستمرة بسبب متحور "أوميكرون" الذي ينتشر بسرعة شديدة.

وصرح بأنه في الفترة الأخيرة لوحظ زيادة في عدد حالات الإنفلونزا، محذرا من التواجد في الأماكن المزدحمة.

وأضاف عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع اللجنة الطبية برئاسة مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الأعراض الأكثر شيوعا الآن هي الرشح والصداع والشعور بالتعب والاحتقان.

وأضاف أن الأعراض الأقل شيوعا هي آلام الصدر وفقدان حاسة الشم والتذوق وهذا بخلاف ما كان سابقا.

وتابع عبد الغفار "نظرا لتشابه الأعراض بين الإنفلونزا و"أوميكرون"، لابد أن يلزم الفرد المنزل عند شعور بأي أعراض وأن يقوم بتحليل سريع للاطمئنان علي صحته"، لافتا إلى وجود حالات كثيرة تتدهور بسبب التشخيص الخاطئ.

وأكد في السياق على ضرورة التطعيم نظرا لما أكدته الدراسات بأن التطعيم يقلل من فرص تدهور الحالات ودخولها المستشفى.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري